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"HERKESİN PSİKOLOJİK DESTEK ALMASI LAZIM"

Ego yok o zaman sizde, şöhreti kaldırabiliyor musunu?" sorularına Binici, "Herkesin psikolojik destek alması lazım. Az önce taksiyle geldim. Abi öyle şeyler anlattı ki içim acıdı. Kimse mutlu değil. Oyuncular da destek almalı, ne oldum delisi olmamalı" diye yanıt verdi.