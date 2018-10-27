Burcu Binici: Sevgilim olsa sizden saklamam

'Yasak Elma' dizisi oyuncuları Sevda Erginci ve Ebru Şahin, yakın arkadaşları Burcu Binici ile birlikte Bebek'te eğlendi. Binici, yanındaki beyefendi ile ilgili soruların önünü keserek, "Kendisi yakın arkadaşım olur, sevgilim olsa sizden saklamam. Beni tanıyorsunuz" dedi