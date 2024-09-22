Burcu Özberk: Ben, 'Bitti' demeden bitmez
Burcu Özberk, yeni tatil pozlarını "Ben, 'Bitti' demeden bitmez" notuyla yayımladı
Oyuncu Burcu Özberk, yaz aylarını bol bol tatil yaparak değerlendirdi. Değerlendirmeye de devam ediyor.
Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını yayımlayan Burcu Özberk, paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Bu kez siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 34 yaşındaki oyuncu, nerede olduğunu açıklamadığı bir deniz kenarında çektirdiği fotoğraflarını yayımladı.