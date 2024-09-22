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        Haberler Magazin Burcu Özberk: Ben, 'Bitti' demeden bitmez - Magazin haberleri

        Burcu Özberk: Ben, 'Bitti' demeden bitmez

        Burcu Özberk, yeni tatil pozlarını "Ben, 'Bitti' demeden bitmez" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:04
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        Oyuncu Burcu Özberk, yaz aylarını bol bol tatil yaparak değerlendirdi. Değerlendirmeye de devam ediyor.

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        Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını yayımlayan Burcu Özberk, paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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        Bu kez siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 34 yaşındaki oyuncu, nerede olduğunu açıklamadığı bir deniz kenarında çektirdiği fotoğraflarını yayımladı.

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        Yazın bitişine göndermede bulunan Burcu Özberk, paylaşımına; "Ben, 'Bitti' demeden bitmez" notunu düştü.

        #Burcu Özberk
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