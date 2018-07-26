Burcunuza göre gelinlik seçiminiz nasıl olmalı?

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O nedenle İkizler burcuna minimal detaylı, etekleri de her hareketinde onunla birlikte coşkuyla uçuşan kıpır kıpır bir gelinlik modeli öneriyoruz. İkizler için rahatlık da önemli olduğu için sürekli kontrol etmesi gereken straplez model yerine askılı bir seçim yapması daha ideal.