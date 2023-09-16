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        Haberler Yaşam Burdur Gölü'nde beslenen flamingolar görüntülendi

        Burdur Gölü'nde beslenen flamingolar görüntülendi

        Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan ve Ramsar Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'yle koruma altında bulunan Burdur Gölü, pembe kanatlı flamingoları ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:21
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        Bu sene de kuşların göç duraklarından biri olan Burdur Gölü'nün Serenler bölgesi kıyıya yakın alanına yaklaşık 30 flamingo ulaştı. Bölgede hem beslenen hem de dinlenen flamingolar doğal ortamlarında görüntülendi.

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        Suyu tuzlu olmasına rağmen zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Burdur Gölü, her yıl su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Göl, Anadolu'da allı turna olarak da bilinen flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

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        Son yıllarda kuraklığın ve çevresindeki sondajların etkisiyle çekilen Burdur Gölü, Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

        #Burdur Gölü
        #flamingola
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