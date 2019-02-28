Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangının çıktığı yere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri cayır cayır yanan fabrikaya müdahale ediyor. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.