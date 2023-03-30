O fotoğraftaki kitabı da yarıya kadar okudum. O sırada torunum gördü ve kitabı okumak istedi. Şimdi kitap torunumda, o okuyor. Bitirince bana geri getirecek. Zaten bana hediye edilirken 'sadece sende kalmasın, başkalarına da ver' denildi" diye konuştu.