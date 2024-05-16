Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı: İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar düzeyinde uygulanan İOKBS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 21 Nisan'da Bursluluk sınavı olan öğrenciler İOKBS Bursluluk sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024
MEB Bursluluk sonuçları için geri sayım sürüyor. Nisan ayının 21’nde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar düzeyine uygulanan İOKBS sınav sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. Gözler MEB açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.
İOKBS sonuçları ekranında ayrıca kontenjan durumu ve sonuç ekranı bulunuyor. Sonuç bölümünde “ Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs almaya hak kazanıken “Kazanamadı” ifadesi ile karşılaşanlar burs alamayacak.
İOKBS SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Bursluluk sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasında itibaren beş gün içerisinde yapılması gerekiyor. Sınav sonuçlarına itirazlar, ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecek. İtiraz başvuru ücreti 30 TL'dir. yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bu ücretin verilen süre içinde ödenmesi gerekiyor. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevapanahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veyahttp://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkatealınmayacak.