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JELATİN VE SÜT MASKESİ MALZEMELER

4 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı jelatin (toz halinde)

SİYAH NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN JELATİN VE SÜT MASKESİ NASIL YAPILIR?

Toz jelatinin yapışkan özelliği sayesinde siyah noktalardan kurtulabilirsiniz. Bu maskeyi hazırlamak için bir kaba, 1 yemek kaşığı toz jelatin ve 1 yemek kaşığı süt ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı mikrodalgada ya da bir tavanın içerisinde benmari usulü ısıtın. Karışım ılık haline gelince siyah nokta bulunan bölgeye ince bir tabaka sürün. Siyah nokta maskesi kuruduğunda cildinize zarar vermeden soyun. Son olarak cildinizi tonikle temizleyin.