"MARKA TAKINTIM YOK"

Muhabirlerle sohbet eden Büşra Develi ise bir soru üzerine artık sadece kadınların çok ayakkabı satın almadığını, erkeklerin de fazla ayakkabı kullandığını ifade etti.

Ünlü oyuncu, "O sınırlar o kadar belirgin değil. Herkes istediği gibi giyiyor. Çok ayakkabısı olan erkekler de var, sadece kadınlar giymiyor bence. Hiç marka takıntım yok, kendimle özdeşleşen markalarla alışveriş yapıyorum. Beğendiğim, rahat olduğum şeyleri seçiyorum." diye konuştu.