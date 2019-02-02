Büşra Develi'den Yiğit Kirazcı açıklaması

Giriş: 02.02.2019 - 11:47 | Güncelleme:  

Güzel oyuncu Büşra Develi, önceki akşam Mecidiyeköy’deki bir sanat galerisine katıldı. Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, sanatla arasının iyi olduğundan bahsetti

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    Geçtiğimiz aylarda Burak Deniz ile ilişkisini bitiren Büşra Develi'nin Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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    O SORUYA YANIT YOK

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, güzel oyuncu Büşra Develi, önceki akşam Mecidiyeköy’deki bir sanat galerisine katıldı. Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılan oyuncu, muhabirlerin ayrılık ile ilgili sorularına, “Özel hayatım ile ilgili konuşmak istemiyorum” diyerek cevap verdikten sonra arabasına binerek uzaklaştı.

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