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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, güzel oyuncu Büşra Develi, önceki akşam Mecidiyeköy’deki bir sanat galerisine katıldı. Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılan oyuncu, muhabirlerin ayrılık ile ilgili sorularına, “Özel hayatım ile ilgili konuşmak istemiyorum” diyerek cevap verdikten sonra arabasına binerek uzaklaştı.