"900'LÜ HATLAR MAĞDURUYUM"

27 yaşındaki Büşra Develi, "Oyunculuk yapma isteği nereden geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ben bir 900’lü hatlar mağduruyum öncelikle. 900’lü hatların televizyonda reklamları çok çıkıyordu. Ben de arayıp, 'Merhaba ben Ömer, merhaba ben Mehmet' diye o insanlarla sesimi değiştirip, inandırdığımı düşünüyordum.

Kabarık bir telefon faturası gelene kadar böyleydi. Annem, babamın 900’lü hatları aradığını düşündü. Böyle karanlık bir geçmişi var aslında oyunculukla tanışmamın. Babamı çukura atarak, oyunculukla tanıştığım an böyle oldu.