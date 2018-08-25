Büşra Develi'nin eski sevgilisi Burak Deniz'den barışma açıklaması

Hazal Kaya ve Burak Deniz, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Burak Deniz, üşra Develi ile barıştıkları ve Marmaris’te birlikte tiyatro oyunu izledikleri iddiasıyla ilgili, “O fotoğraftakiler biz değildik, barışmadık” dedi