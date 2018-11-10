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Atatürk büstüne saldırı
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Büstü kıran dört şüpheli gözaltında!

Antalya'da, Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp, kırmaya çalışan 4 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis, kısmen zarar gören büstü tamir edip, yerine taktı

10.11.2018 - 13:56 | Güncelleme: DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nda bu gece saat 02.30 sıralarında acı bir olay yaşandı. Devriye görevi yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, okul bahçesindeki hareketliliği fark etti.

POLİS ONARMAYA ÇALIŞTI

Bahçeye giren polis ekipleri, Atatürk büstünü söküp, yere atarak kırmaya çalışan Celil K. (25), Ramazan M. (30), Orhan D. (32) ve Murat K.'yi (25) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü. Olay yerinde kalan bazı polis memurları kısmen zarar gören büstü onararak, yerine taktı.

KAMYONETE EL KONULDU

DHA'da yer alan habere göre sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Polis, şüphelilere ait kamyonete de el koyarak otoparka çekti.

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