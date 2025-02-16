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        Haberler Gündem Bütün kedilerin adını sayıkladığı yazar kim? İşte Kediler Günü'ne özel şiir ve özdeyişler

        Edebiyatımızda pati sesleri! İşte kediler için yazıp çizilenler...

        Yarın Dünya Kediler Günü... Edebiyat dünyasına damga vuran eserleriyle yön veren şair ve yazarların esinlendiği kediler, edebiyatseverlerin dikkatini çekti. Pek çok şiir, roman ve öyküye özne olan kediler, bazen esin bazen de edebiyatçıların yalnızlığını paylaştığı yol arkadaşı/dostu olarak öne çıktı... Kediler Günü öncesinde edebiyatımızdaki pati seslerinden bazılarını derledik...

        Giriş: 16.02.2025 - 07:00 Güncelleme: 16.02.2025 - 07:00
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        Edebiyatımızda pati sesleri
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        Edebiyatımızda şair ve yazarların ortaya koyduğu eserleri kadar, taşıdıkları kedi sevgisi de her zaman ilgi odağı oldu. Usta kalemler arasında yer alan Nazım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tomris Uyar, Orhan Veli Kanık, Peyami Safa, Metin Altıok, Oktay Rifat, Behçet Necatigil, Hilmi Yavuz, Ece Ayhan, Melih Cevdet Anday, Necip Fazıl Kısakürek, Nilgün Marmara, Haydar Ergülen ve diğer bir nice isim...

        Dünya Kediler Günü öncesinde edebiyatımızdaki pati seslerini derledik...

        17 Şubat Dünya Kediler Günü nedir ve nasıl kutlanır?
        17 Şubat Dünya Kediler Günü nedir ve nasıl kutlanır?
        Namık Kemal FOTO: AA
        Namık Kemal FOTO: AA

        NAMIK KEMAL

        Kedimi fare-i idbar yedi

        Ah kedi, vah kedi!

        Nazım Hikmet Ran/FOTO: AA
        Nazım Hikmet Ran/FOTO: AA

        NAZIM HİKMET

        Tekir kedim beni sever mi?

        Bilmem.

        Ben kedimi severim

        Nurullah Ataç/FOTO: AA
        Nurullah Ataç/FOTO: AA

        NURULLAH ATAÇ

        Herkes sevsin demeyeceğim ama ben kedi sevmeyenlerle anlaşamam.

        Necip Fazıl Kısakürek/FOTO: AA
        Necip Fazıl Kısakürek/FOTO: AA

        NECİP FAZIL KISAKÜREK

        Kedim, ayak ucumda büzülmüş

        uyumakta; İplik iplik sarıyor

        sükûtu bir yumakta,

        Harıl harıl, hırıl hırıl...

        Oktay Rifat Horozcu
        Oktay Rifat Horozcu

        OKTAY RİFAT

        Kedi

        Hısım akraba karşıda

        Gece yatısına gitse ya

        Gidemiyor

        Konu komşuya bile zor

        Kedisi var

        Kediye bakıyor

        Orhan Veli Kanık/FOTO: AA
        Orhan Veli Kanık/FOTO: AA

        ORHAN VELİ KANIK

        Bir erkek kediyle bir parça ciğer;

        Dünyadan bütün beklediği.

        Ne iyi!

        Peyami Safa/FOTO: AA
        Peyami Safa/FOTO: AA

        PEYAMİ SAFA

        “İnsan hayvanların en çok düşüneni, çünkü en aptalıdır. Düşünmek aptallıktan kurtulmak için değil midir? Hayvanların buna ihtiyacı yoktur. Ben kedimden daha aptalım, işte masamın üstünde bir sürü kitap. Okuyorum, okuyorum da gene kedim kadar öğrenemiyorum. Kedim her şeyi anlar ve eminim ki benden daha çok şey biliyor."

        Refik Halid Karay
        Refik Halid Karay

        REFİK HALİD KARAY:

        Benden fazla yer, eli yüzü silinir, tekrar benimle odama çıkardı, canım kadar severdim.

        Ahmet Hamdi Tanpınar
        Ahmet Hamdi Tanpınar

        AHMET HAMDİ TANPINAR

        Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kucağındaki o meşhur kara kedi... Selim İleri, İffet Hanım’ı (?) referans göstererek kedi hakkında şu bilgileri veriyor: Kedinin ismi “Haydut” Simsiyah tüyleri ve yemyeşil gözleri varmış. İsminin aksine uysal bir kediymiş... (Erdi Demir)

        HİLMİ YAVUZ

        Dünyanın bütün kedileri "Hil[miyav]uz" diye bağırır...

        Tan Oral
        Tan Oral

        TAN ORAL

        Benim de her zaman bir kedim olmuştur. Daha doğru bir deyişle her zaman bir kedi tarafından seçilmişimdir.

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        Tevfik Fikret/FOTO: AA
        Tevfik Fikret/FOTO: AA

        TEVFİK FİKRET

        Zerrişte, bu ismiydi onun, sanki haberdâr

        Uğrun kederimden

        Yaltaklanır, atlar, sürünür, okşatır, okşar

        (Zerrişte şiirinden)

        ECE AYHAN

        Bakışsız bir kedi kara

        Gelir dalgın bir cambaz.

        Geç saatlerin denizinden.

        Üfler lambayı.

        Uzanır ağladığım yanıma.

        Danyal yalvaç için.

        Aşağıda bir kör kadın.

        Hısım.

        Sayıklar bir dilde bilmediğim.

        Göğsünde ağır bir kelebek.

        İçinde kırık çekmeceler.

        İçer içki Üzünç Teyze tavan arasında.

        İşler gergef.

        İnsancıl okullardan kovgun.

        Geçer sokaktan bakışsız bir

        Kedi Kara.

        Çuvalında yeni ölmüş bir çocuk.

        Kanatları sığmamış.

        Bağırır

        Eskici Dede.

        Bir korsan gemisi! girmiş körfeze.

        METİN ALTIOK

        Kaç zamandır inatla bir sevdayı sürerim,

        Bilinmedik yüzünde balkıyan sis peçesi.

        Yolları ezberden ben hep ona giderim,

        İçimde düğüm düğüm bir bozlak cerbezesi.

        Sahi o bozlağı ben ilk nerde duymuştum?

        Ben ki çağ dışı bir uyumsuzluk delisi,

        Kendi ipimi belki kendim çekerim.

        Gölgeme dadanmış bir tuhaf güz kedisi,

        Her yere peşimden onu da sürüklerim.

        Sahi o kediyi ben ilk nerde görmüştüm?

        Durmadan garlara garajlara düşerim,

        Gayri bilmem ne olur size kalmış gerisi.

        Adıma arasıra törenle mum dikerim,

        Ölümüme gönülden bir merhaba yenisi.

        Sahi o ölümü ben ilk nerde ölmüştüm?

        Tomris Uyar
        Tomris Uyar

        TOMRİS UYAR

        Çocukluktan bu yaşıma kadar içli dışlı olduğum kediler bana değişik sevgi türlerini öğrettiler.

        Melih Cevdet Anday/FOTO: AA
        Melih Cevdet Anday/FOTO: AA

        MELİH CEVDET ANDAY

        Kediler şiiri

        Çocuklar uyanır geceleyin

        Bir şey ararlar karanlıkta

        Uyanır kadınlar geceleyin

        Yüzük takarlar karanlıkta

        Geceleyin kediler uyanır

        Bize bakarlar karanlıkta

        HALİD ZİYA UŞAKLIGİL

        Bu mini yaratığın eşsiz bir sanat duygusuna sahip olduğuna inanmıştım.

        Ahmet Rasim/FOTO: AA
        Ahmet Rasim/FOTO: AA

        AHMET RASİM

        Kedisinin ölümü, kayboluşu üzerine ağlayanları bilirim.

        Nilgün Marmara
        Nilgün Marmara

        NİLGÜN MARMARA

        Kedi...

        Göz önünde yitip giden bu su dolu

        kürede,

        bahçesini bulamıyor, suyun gözünü

        bulamıyor, ıslak kedi kendi ölümünün

        gölünde,

        gırtlağa dek su ve bulamıyor başı

        sonu, çevrimi kapatmak için

        bir lokma çocukluğun üzerine.

        Yüreğinin belleği yerinde kocaman

        bir boşluk kürede.

        Tırmanmış düz duvara sessizce

        bekliyor,

        yeraltında, göküstünde olmamanın

        ivmesini hesaplıyor, avluda

        büyüklenme huzurunu erteleyen

        çocuklar adına...

        KEMAL BURKAY

        Gülümse

        Hadi gülümse bulutlar gitsin

        İşçiler iyi çalışsın, gülümse

        Yoksa ben nasıl yenilenirim

        Belki şehre bir film gelir

        Bir güzel orman olur yazılarda

        İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.

        Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı çok

        Çakıltaşlarım vardı benim

        Ama sen başkasın anlıyor musun

        Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm

        Tüm şehir bana küskün

        Bir kedim bile yok anlıyor musun

        İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.

        Bilge Karasu
        Bilge Karasu

        BİLGE KARASU

        Kedi, kendi istediği zaman sokulur size, canı istemiyorsa çağrılarınızı karşılıksız bırakır.

        Cahit Sıtkı Tarancı/FOTO: AA
        Cahit Sıtkı Tarancı/FOTO: AA

        CAHİT SITKI TARANCI

        Damlarda Mercan'ları, Pamuk'ları, Topbeyazlar'ı, Boncuk'ları, Sarıpapa'ları aramaktan kendimi alamadım.

        Enis Batur
        Enis Batur

        ENİS BATUR

        Yazarların kedili sayfalarından kimbilir kaç bin sayfalık bir antoloji hazırlanırdı, bunu bilmek güç.

        Lale Müldür FOTA: AA
        Lale Müldür FOTA: AA

        LALE MÜLDÜR

        "Kedim beni kapıda karşılıyor ve bir anda kucağıma zıplıyor, üç gün boyunca ağlıyor ve sürekli kucağımda oturuyor. Ona, her seferinde 'Seni bir daha bırakmayacağım Noela' diyorum ama yine de bırakmak zorunda kalıyorum. Kedimi başkasına emanet edip, seyahatlere çıktığım için kendimi çok suçluyorum. Artık onu bir daha evde bırakıp, başka bir yere gidemeyeceğime dair kendime söz verdim çünkü son gittiğim zaman bana olan özlemini, çok acı bir şekilde gösterdi. Onun için bir daha onu bırakmayacağım veya yanımda götüreceğim."

        Hasan Âli Yücel
        Hasan Âli Yücel

        HASAN ÂLİ YÜCEL

        Bu güzel dışlı, bu çekici görünüşlü mahlûk ne kadar çok sevilir.

        Haydar Ergülen
        Haydar Ergülen

        HAYDAR ERGÜLEN

        Ben kedi deyince tekir anlarım, hani şu sokak kedileri halkından olan.

        Hulki Aktunç
        Hulki Aktunç

        HULKİ AKTUNÇ

        Odada her şeyi açıklayan kediydi.

        Kedidir gece bile.

        Enine yürür.

        Hüseyin Rahmi Gürpınar/FOTO: AA
        Hüseyin Rahmi Gürpınar/FOTO: AA

        HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

        Ölümlerinde birini 'zâyi' etmiş gibi bazen ağladığımız vâki değil midir?

        İbrahim Alâettin Gövsa
        İbrahim Alâettin Gövsa

        İBRAHİM ALÂATTİN GÖVSA

        Menevişli yumuşak gözleriyle toparlacık kafası ve pembe burnu ile bir kedinin suratı, bıyıklarına rağmen erkekten fazla kadına benzer

        Muazzez Tahsin Berkand
        Muazzez Tahsin Berkand

        MUAZZEZ TAHSİN BERKAND

        Ne kadar acele bir işim olursa olsun, onun önüne yiyeceğini vermeden ve siyah kadife başını okşamadan geçip gidemezdim.

        Nahit Sırrı Örik
        Nahit Sırrı Örik

        NAHİT SIRRI ÖRİK

        O derece güzel bakışı öyle tatlıydı ki kalbimin küçük yerine o anda derhal sahip oldu.

        Behçet Necatigil
        Behçet Necatigil

        BEHÇET NECATİGİL

        Evlerde hapis kediler

        Yalnız nedir söyledikleri

        Okşarsınız

        Kenara çekilirler.

        ASAF HALET ÇELEBİ

        Kediler en iyi dostum olmuşlardır ve hiç canımı sıkmamışlardır.

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