Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Büyük İskender’in yıktığı sur duvarları gün yüzüne çıktı

Bodrum'da, 2 bin 400 yıl önce Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen ve Büyük İskender’in şehri ele geçirmesinin ardından yok edilmeye çalışılan Halikarnasoss surlarının duvarları gün yüzüne çıkıyor. Yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en eski ve en uzun tarihi sur duvarlarının 2,5 kilometresi gün yüzüne çıktı

Büyük İskender’in yıktığı sur duvarları gün yüzüne çıktı
İHA

Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfı ortaklığında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi denetiminde yürütülen çalışmalar 10 Kasım 2020 tarihinde başlamıştı.

İHA'nın haberine göre hızlı bir şekilde örülmesi için onlarca duvar ustasının çalıştığı tahmin edilen sur duvarlarının yeniden gün yüzüne çıkarılması Bodrum halkını ve yetkilileri heyecanlandırdı.

Yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğundaki duvarların yaklaşık 2,5 km’lik bölümünü gün yüzüne çıkaran Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfının çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

Toprak altında kalan, bitki örtüsüyle üzeri kapanan sur duvarlarını kurtarma kazısında şimdiye kadar 7 adette gözetleme kulesi ortaya çıktı. Bazı noktalarda mezarların da bulunduğu kurtarma kazısının ilk etabının yaz sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

"BÜYÜK İSKENDER YIKTI"

M.Ö. 377-362 yılları arasında Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen Halikarnasoss surları Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra kendini toparlayamamıştı. Büyük İskender’in hüküm sürdüğü tarihte ise sur duvarları yıkılmış, toprakla kapatılmış bazıları ise tahrip edilmişti. İskender’in ölümünden sonra bölge bir süre generalleri tarafından yönetilmişti. İşgal süresi boyunca sur duvarlarından eser kalmamıştı. Yaklaşık 2 bin 400 yıl önce Büyük İskender’in yıktığı sur duvarlarının kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olması planlanıyor.

Sur duvarlarını ortaya çıkarmak için çalışma başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’un birçok tarihi değeri olan kalıntıları var. Başka yerlerde yapılan çalışmalar devam ederken surlar göz ardı edilmişti. Bu surların ortaya çıkması gerektiği, Bodrum’un özellikle antik planını da çok net bir şekilde göstermesi açısından çok önemliydi. Biz de seçim döneminden beri bu surları nasıl gün yüzüne çıkarırız diye düşünüyorduk.

Bunu şu anda büyük oranda gerçekleştirmiş ve başarmış olduk. Bu gibi değerlerin gün yüzüne çıkması kolay değil ama kararlı olunca başarı geliyor. Başkan Yardımcımız Turgay Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Turgay Başkanımız o kadar inandı ki büyük bir kararlılıkla tüm engelleri aşarak finansından, kuruldan izin alınmasına kadar birçok aşamayı hızlı bir şekilde yaptı. Birlikte bu surları gün yüzüne çıkarmayı başardık. Bir taraftan da ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfı destek oldu ve Binlerce yıllık tarih toprağın altından çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Müze Müdürlüğü de desteklerini esirgemedi. Sponsorlarımız ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 2 bin 500 yıllık bu büyük eseri gün yüzüne çıkartmış olduk ve çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.

Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakıf Başkanı Özay Kartal ise her kazdıklarında yeni bir sürpriz ile karşılaştıklarını söyleyerek “18 Kasım 2020 tarihinde kurtarma kazılarına başladık. Yaklaşık 4 ayı geçkin bir süredir sur duvarlarının temizlik ve kurtarma kazısı çalışmalarını Bodrum Belediyesi ve ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfı iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı müzesinin denetiminde yürütmekteyiz. Türkiye’deki en uzun ve en eski antik sur duvarlarının ortaya çıkartılmasını gerçekleştiriyoruz. Surun orijinal uzunluğu yaklaşık 7 kilometre. Bunun 5 kilometrelik bir kısmı toprak altında. Biz 4 aydır 5 kilometrelik sur duvarlarının 2,5 kilometrelik kısmını kazdık, temizledik, bitkiden arındırdık. Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Adnan Diler’in Başkanlığında yapıyoruz çalışmaları. Muazzam bir sur duvarı ortaya çıktı. Aslında sadece sur duvarları da ortaya çıkmadı. Bir çok sürprizle de karşılaştık. Bitki ve toprak altındaki 7’nci kulemizi de ortaya çıkarttık. Önümüzde daha ortaya çıkaracağımız kulelerimizde var. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeytinyağı ile güzelleşen ünlüler... Zeytinyağının cilde faydaları - Haberler
YAŞAMZeytinyağı ile güzelleşiyorlar!
NADİR GÖRÜLÜYOR! 'Keşiş kuyrukkakanı' Antalya'da görüntülendi - Haberler
YAŞAMTürkiye'de bugüne kadar 3 kez kaydedilmişti... ...
Kastamonu'da denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı
YAŞAMDenize düşen karacayı balıkçılar kurtardı
Mısır'da Hristiyanlık kültürüne ait kalıntılar bulundu
YAŞAMMısır'da bulundu! Hristiyanlık kültürüne ait...
NASA'nın yarışmasına girdi... Uzaydan Van Gölü! - Haberler
YAŞAMNASA'nın yarışmasına girdi... Uzaydan Van Gölü!
İnşaat kazısında keşfedilmişti... "Farklı bir dünyaya kapıları açıyor" - Haberler
YAŞAMTesadüfen keşfedilmişti... "Farklı bir dünyaya ...
SON DAKİKA: İnternetin en komik ve eğlenceli tweetleri - Haberler
YAŞAMÖğrencisiyle anısını anlattı... Güldüren yanıt!
2021 Grammy Ödülleri kırmızı halısı halısında ünlüler boy gösterdi - Haberler
YAŞAMPandemiye rağmen gerçekleşti... Törene damga vurdular
14 Mart Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAMMerakla beklenen sonuçlar açıklandı
14 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM14 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları