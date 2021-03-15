İHA

Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfı ortaklığında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi denetiminde yürütülen çalışmalar 10 Kasım 2020 tarihinde başlamıştı.

İHA'nın haberine göre hızlı bir şekilde örülmesi için onlarca duvar ustasının çalıştığı tahmin edilen sur duvarlarının yeniden gün yüzüne çıkarılması Bodrum halkını ve yetkilileri heyecanlandırdı.

Yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğundaki duvarların yaklaşık 2,5 km’lik bölümünü gün yüzüne çıkaran Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfının çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

Toprak altında kalan, bitki örtüsüyle üzeri kapanan sur duvarlarını kurtarma kazısında şimdiye kadar 7 adette gözetleme kulesi ortaya çıktı. Bazı noktalarda mezarların da bulunduğu kurtarma kazısının ilk etabının yaz sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

"BÜYÜK İSKENDER YIKTI"

M.Ö. 377-362 yılları arasında Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen Halikarnasoss surları Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra kendini toparlayamamıştı. Büyük İskender’in hüküm sürdüğü tarihte ise sur duvarları yıkılmış, toprakla kapatılmış bazıları ise tahrip edilmişti. İskender’in ölümünden sonra bölge bir süre generalleri tarafından yönetilmişti. İşgal süresi boyunca sur duvarlarından eser kalmamıştı. Yaklaşık 2 bin 400 yıl önce Büyük İskender’in yıktığı sur duvarlarının kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olması planlanıyor.

Sur duvarlarını ortaya çıkarmak için çalışma başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’un birçok tarihi değeri olan kalıntıları var. Başka yerlerde yapılan çalışmalar devam ederken surlar göz ardı edilmişti. Bu surların ortaya çıkması gerektiği, Bodrum’un özellikle antik planını da çok net bir şekilde göstermesi açısından çok önemliydi. Biz de seçim döneminden beri bu surları nasıl gün yüzüne çıkarırız diye düşünüyorduk.

Bunu şu anda büyük oranda gerçekleştirmiş ve başarmış olduk. Bu gibi değerlerin gün yüzüne çıkması kolay değil ama kararlı olunca başarı geliyor. Başkan Yardımcımız Turgay Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Turgay Başkanımız o kadar inandı ki büyük bir kararlılıkla tüm engelleri aşarak finansından, kuruldan izin alınmasına kadar birçok aşamayı hızlı bir şekilde yaptı. Birlikte bu surları gün yüzüne çıkarmayı başardık. Bir taraftan da ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfı destek oldu ve Binlerce yıllık tarih toprağın altından çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Müze Müdürlüğü de desteklerini esirgemedi. Sponsorlarımız ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 2 bin 500 yıllık bu büyük eseri gün yüzüne çıkartmış olduk ve çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.

Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakıf Başkanı Özay Kartal ise her kazdıklarında yeni bir sürpriz ile karşılaştıklarını söyleyerek “18 Kasım 2020 tarihinde kurtarma kazılarına başladık. Yaklaşık 4 ayı geçkin bir süredir sur duvarlarının temizlik ve kurtarma kazısı çalışmalarını Bodrum Belediyesi ve ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfı iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı müzesinin denetiminde yürütmekteyiz. Türkiye’deki en uzun ve en eski antik sur duvarlarının ortaya çıkartılmasını gerçekleştiriyoruz. Surun orijinal uzunluğu yaklaşık 7 kilometre. Bunun 5 kilometrelik bir kısmı toprak altında. Biz 4 aydır 5 kilometrelik sur duvarlarının 2,5 kilometrelik kısmını kazdık, temizledik, bitkiden arındırdık. Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Adnan Diler’in Başkanlığında yapıyoruz çalışmaları. Muazzam bir sur duvarı ortaya çıktı. Aslında sadece sur duvarları da ortaya çıkmadı. Bir çok sürprizle de karşılaştık. Bitki ve toprak altındaki 7’nci kulemizi de ortaya çıkarttık. Önümüzde daha ortaya çıkaracağımız kulelerimizde var. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.