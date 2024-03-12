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        Haberler Dünya Büyüklüğü Everest Dağı'nı aşan kuyrukluyıldız geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"

        Büyüklüğü Everest Dağı'nı aşan kuyrukluyıldız geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"

        12P/Pons-Brooks adlı kuyrukluyıldız, 70 yıl sonra İç Güneş Sistemi'ni ziyaret ediyor. Gökbilimciler, kuyrukluyıldızın gece gökyüzünde yeşil tonda görülebildiğini ancak ilerleyen günlerde çok daha parlak hale gelmesinin beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:26
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        70 yılın ardından geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"
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        Büyüklüğü Everest Dağı'nı aşan bir kuyrukluyıldızın, gelecek haftalarda çıplak gözle Dünya'dan görülebileceği açıklandı.

        Gökbilimciler, 12P/Pons-Brooks adlı kuyrukluyıldızın, 70 yıl sonra İç Güneş Sistemi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

        Güneş etrafında dönüşünü yaklaşık 71 yılda tamamlayan bu tür cisimlere Halley tipi kuyrukluyıldız deniyor. Bu, söz konusu cisimlerin bir insan ömründe bir veya iki kez görülebileceği anlamına geliyor.

        Veriler, 12P/Pons-Brooks'un 21 Nisan'da Güneş'e en yakın noktadan geçeceğini gösteriyor. Uzmanlar, 12P/Pons-Brooks'un 2 Haziran'da Dünya'ya en yakın noktada olacağını açıkladı.

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        The Guardian'ın haberine göre bazı uzmanlar 12P/Pons-Brooks'un ilk kez 14. yüzyılda görüldüğünü düşünüyor. Ancak kuyrukluyıldızın adı, 1812'de onu keşfeden Fransız gökbilimci Jean-Louis Pons ve 1883'te onu gözlemleyen ABD'li gökbilimci William Robert Brooks'tan geliyor.

        Yaklaşık 30 kilometre çapında bir çekirdeğe sahip olduğu düşünülen 12P/Pons-Brooks, kriyovolkanik nesneler arasında yer alıyor. Bu yapıdaki kuyrukluyıldızlar, ısındığında etrafa toz, gaz ve buz saçıyor.

        Gökbilimciler, kuyrukluyıldızın gece gökyüzünde yeşil tonda görülebildiğini ancak ilerleyen günlerde çok daha parlak hale gelmesinin beklendiğini bildirdi.

        Astrofizikçi Paul Strøm, 12P/Pons-Brooks'un yolculuğu sırasında parlak yıldızların yanından geçtiğini, böylece bazı tarihlerde görülmesinin daha kolay olduğunu ifade etti.

        Ancak Birleşik Krallık'taki Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun müdür yardımcısı Robert Massey, kuyrukluyıldız daha parlak hale gelse bile çıplak gözle görmenin zor olabileceğini söyleyerek teleskop kullanmayı tavsiye etti.

        *Haberin görselleri NASA tarafından servis edilmiştir.

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