Buzu kırıp daldıkları gölde 'Kadınlar Günü' mesajı verdiler

DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Su Altı Grup Amirliği ekipleri, 'Kadınlar Günü' nedeniyle eksi 10 derecenin etkisiyle donduğu için buzla kaplı baraj gölüne dalış yaptı.

DHA'nın haberine göre dalgıç polisler su altında daha önce kağıda yazdıkları 'Hanımını döven Allah´a ve Resulüne hasım olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum' hadisi ve Mustafa Kemal Atatürk´ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözü ile 'Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle... Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' mesajlarıyla Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra da gül yaprakları attı.