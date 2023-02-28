Ç harfi alfabemizin dördüncü harfidir. Ç harfiyle başlayan ülkemizde üç adet şehir yer almaktadır. Bu şehirler Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ç harfi ile başlayan şehirler, ç harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ç harfiyle başlayan şehir isimleri, ç harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte ç harfiyle başlayan şehir, başkent ve ülkeler hakkında detaylı bilgiler…
Ç Harfi İle Başlayan Şehirler
Ç harfi İngiliz alfabesinde bulunmaz. Bu sebeple ana dili İngilizce olan ülkelerin şehir adlarında ç harfine rastlayamayız. İşte, ç harfiyle başlayan şehirlerin başlıcaları:
- Çernobil ve Çerkassi - Ukrayna
- Çongçing ve Çengdu - Çin Halk Cumhuriyeti
- Çetine - Karadağ
- Çaçak - Sırbistan
- Çebarkul - Rusya
- Çaykovski - Rusya
- Çernuşka - Rusya
- Çusoyov – Rusya
Ç Harfiyle Başlayan Ülkeler
Ç ile başlayan ülke isimler alfabenin diğer harflerine nazaran daha azınlıktadır. Kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse ç harfiyle başlayan üç adet ülkenin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar:
- Çin Halk Cumhuriyeti (Çin) Rusya’dan sonra dünyadaki en büyük ikinci ülkedir.
- Çad Orta Afrika’da yer alır.
- Çek Cumhuriyeti Resmi adı Çekya’dır. 10 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir.
Türkiye'de Ç Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemiz üzerinde ç harfiyle başlayan üç adet şehir mevcuttur. Bu şehirler farklı bölgeler de konumlanmıştır.
- Çanakkale - Marmara bölgesinde yer almaktadır. Jeolojik açıdan önemli bir konumda bulunur. Turizm ve balıkçılık alanında gelişmiştir. En kalabalık ilçeleri; Biga, Çan ve Gelibolu’dur.
- Çorum - Orta Karadeniz’de bulunur. Çorum Müzesi turistik açıdan önemlidir.
- Çankırı – İç Anadolu bölgesinde yer alan Çankırı; Ankara, Bolu, Çorum ve Kastamonu ile sınır komşudur.
Ç Harfiyle Başlayan Başkentler
Dünya genelinde ç harfiyle başlayan başkent bulunmamaktadır. Dediğimiz gibi bunun en belirleyici sebeplerinden biri ç harfinin İngiliz alfabesinde kullanılmamasıdır. Genellikle ç yerine c harfiyle başlayan başkent ve ülke isimlerine rastlarız. Dünya üzerinde tanınan 193 ülke mevcuttur. Ancak birleşmiş milletler tarafından tanınmayan ülkelerle bilirlikte bu sayı toplam 236’yı bulmaktadır. Tüm bu ülkeler içinde ç harfiyle başlayan herhangi bir başkent bulunmamaktadır.
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