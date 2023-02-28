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Ç harfi alfabemizin dördüncü harfidir. Ç harfiyle başlayan ülkemizde üç adet şehir yer almaktadır. Bu şehirler Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ç harfi ile başlayan şehirler, ç harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ç harfiyle başlayan şehir isimleri, ç harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte ç harfiyle başlayan şehir, başkent ve ülkeler hakkında detaylı bilgiler…

Ç Harfi İle Başlayan Şehirler

Ç harfi İngiliz alfabesinde bulunmaz. Bu sebeple ana dili İngilizce olan ülkelerin şehir adlarında ç harfine rastlayamayız. İşte, ç harfiyle başlayan şehirlerin başlıcaları:

Çernobil ve Çerkassi - Ukrayna

Çongçing ve Çengdu - Çin Halk Cumhuriyeti

Çetine - Karadağ

Çaçak - Sırbistan

Çebarkul - Rusya

Çaykovski - Rusya

Çernuşka - Rusya

Çusoyov – Rusya

Ç Harfiyle Başlayan Ülkeler

Ç ile başlayan ülke isimler alfabenin diğer harflerine nazaran daha azınlıktadır. Kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse ç harfiyle başlayan üç adet ülkenin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar:

Çin Halk Cumhuriyeti (Çin) Rusya’dan sonra dünyadaki en büyük ikinci ülkedir.

Çad Orta Afrika’da yer alır.

Çek Cumhuriyeti Resmi adı Çekya’dır. 10 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir.

Türkiye'de Ç Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemiz üzerinde ç harfiyle başlayan üç adet şehir mevcuttur. Bu şehirler farklı bölgeler de konumlanmıştır.

Çanakkale - Marmara bölgesinde yer almaktadır. Jeolojik açıdan önemli bir konumda bulunur. Turizm ve balıkçılık alanında gelişmiştir. En kalabalık ilçeleri; Biga, Çan ve Gelibolu’dur.

Çorum - Orta Karadeniz’de bulunur. Çorum Müzesi turistik açıdan önemlidir.

Çankırı – İç Anadolu bölgesinde yer alan Çankırı; Ankara, Bolu, Çorum ve Kastamonu ile sınır komşudur.

Ç Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya genelinde ç harfiyle başlayan başkent bulunmamaktadır. Dediğimiz gibi bunun en belirleyici sebeplerinden biri ç harfinin İngiliz alfabesinde kullanılmamasıdır. Genellikle ç yerine c harfiyle başlayan başkent ve ülke isimlerine rastlarız. Dünya üzerinde tanınan 193 ülke mevcuttur. Ancak birleşmiş milletler tarafından tanınmayan ülkelerle bilirlikte bu sayı toplam 236’yı bulmaktadır. Tüm bu ülkeler içinde ç harfiyle başlayan herhangi bir başkent bulunmamaktadır.

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