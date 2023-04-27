Ç ile Başlayan Erkek İsimleri
Pek çok aile dünyaya yeni gelecek bebekleri için hiç bilinmeyen, anlamı derin ve nadir kullanılan isimler tercih etmek istiyor. Bu durumda geniş bir araştırma yapmaya başlayan evli çiftler, internet üzerinden Ç harfi ile başlayan isimlere göz atmayı da unutmuyor. Bazı ebeveynler ise çocukları için daha geleneksel olan, aynı zamanda popülerliğini kaybetmemiş isimler üzerinde duruyor. Ç harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız tüm isim önerilerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.
Ç Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Çağ: Dönem, belli bir zaman dilimi
- Çağakan: Zaman gibi akmayı bilen kişi
- Çağan: Bayram, mutlu en anlamlı gün
- Çağatay: 1) Cengizhan’ın oğluna verdiği isim. 2) Çağatay Hanlığı halkındaki herkes. 3) yavru tay.
- Çağbay: Bulunduğu çağın en zengin kişisi
- Çağdaş: Aynı çağın içinde olan, bulunduğu çağa uygun
- Çağhan: Çağın hanı
- Çağın: Yıldırım
- Çağkan: Çalışkan olan, dinamik
- Çağlar: Şelale
- Çağlayan: Yüksekten sularını döken şelale, çağıldayarak akan su
- Çağlayantürk: Coşkulu Türk
- Çağman: Çağının insanı, çağdaş
- Çağrı: 1) Birini çağırma eylemi. 2) Rütbe.
- Çakıl: Deniz kenarında bulunan küçük taş parçaları
- Çakır: Mavi ve hareli gözlü kişi
- Çakmur: Eli sıkı
- Çalgan: Gürültülü akan dere
- Çalkan: Su birikintisi
- Çamego: Şair
- Çamer: Çam ağacına benzeyen yiğit
- Çapın: Hızlı koşan kimse
- Çarman: Neşeli kişi
- Çavuş: 1) Orduda rütbe ismi. 2) Yol gösterici.
- Çelebi: İnce ve görgülü olan, bey
- Çelik: Su verilerek sertleştirilen demir
- Çerkez: Kafkas halklarından biri
- Çetin: Zor olan, elde edilmesi kolay olmayan
- Çetinay: Hem ay gibi zarif hem inatçı kişi
- Çetiner: Çetin olan kişi
- Çetinöz: Özü çetin olan
- Çetintürk: İnatçı Türk
- Çıdal: Sabırlı olma
- Çığıl: İnsanların oluşturduğu kalabalık
- Çığır: Büyük yenilik
- Çınay: Ayın en parlak zamanı, gerçek ay
- Çınar: 1) Eski Türklerde dağ tanrısı. 2) Uzun seneler yaşayan bir ağaç türü
- Çıray: İnsan sureti
- Çıvgın: Rüzgâr eşliğinde karla karışık yağan yağmur
- Çiltay: Çilleri olan tay
- Çiner: Dürüstlüğü ile bilinen insan
- Çiray: Sima, yüz
- Çizmen: Kılavuzluk yapan önder, yol gösterici
- Çoğan: Kökü ve dalları köpüren bitki türü
- Çoğaş: Güneşin diğer adı
- Çokan: Dağların doruk noktası
- Çokar: Asil kişi
- Çokay: 1) Eşkıya. 2) Köy ağası
- Çolpan: Venüs, Çoban Yıldızı, Zühre
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