Cadılar Bayramı ne zaman, enden kutlanır? Geri sayım başladı! 2022 Cadılar Bayramı Halloween tarihi ve tarihçesi

Cadılar Bayramı için geri sayım 0:00 / 0:00

Halloween yani Cadılar Bayramı, sonbaharla birlikte özellikle batı dünyasında en çok araştırılanlar arasına girdi. Peki; Halloween yani Cadılar Bayramı nedir? Pagan ve Hristiyan kökleri taşıyan bayram son yıllarda ülkemizde de kutlanıyor. Peki; 2018 Halloween yani Cadılar Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte cevabı... CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN? Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanır. Bu yıl yani 2022'de ise Cadılar Bayramı 31 Ekim Pazartesi günü kutlanacak. Çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir bayram. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir. Cadılar Bayramı genellikle Batı ülkelerinde kutlanır.

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir balkabağıdır. Balkabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulur, sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Cadılar Bayramı'nda genellikle elma şekeri yenir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram eder veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte İngiltere'de yoksulların kapı kapı dolaşarak 'ruh keki' toplaması geleneğidir. Yetişkinler genellikle Cadılar Bayramı'na en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.

CADILAR BAYRAMININ NEDEN KUTLANIR? Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir. Keltler 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuin (son) sözcüklerine dayanır. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağaları ile arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu. Bu günde ayrıca ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu. Tepelerin üzerinde, evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar, ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı. Bu gelenekler nedeniyle Samhain festivali zamanla cadılar, goblinler, periler ve iblislerle özdeşleşti. Yaz sonu Keltlerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahî bir dönemdi. Romalılar 1. yüzyılda Kelt topraklarını fethettiklerinde, kendi ölüm festivalleri Feralia ve hasat festivalleri Pomona'yı Samhain ile birleştirdiler.