Çağdışı mı, Çağ dışı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime sıfat olarak kullanılmaktadır. İşte TDK Çağdışı kelimesinin doğru yazım şekli...

ÇAĞDIŞI MI, ÇAĞ DIŞI MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Çağdışı" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Çağ dışı kelimesi sıfattır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "Çağ dışı" şeklinde yazılır.

1. sıfat Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, çağdaş olmayan, köhne:

"Açık kalpli olmamak çağ dışı bir tutum olur." - Burhan Felek

2. sıfat, askerlik 41 yaşından itibaren askerlik hizmetleri dışında bırakılan.