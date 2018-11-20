Çağla Şıkel'den Ahmet Kural açıklaması

İstanbullular önceki gün gerçekleşen makyaj festivali 'İstanbul Make Up Festival'e adeta akın etti. İki gün süren makyaj festivalinin ikinci ve son gününün sürpriz ismi Çağla Şıkel oldu. Şıkel, Ahmet Kural ve Arda Kural ile ilgili açıklama yaptı