Çağla Şıkel'den Ahmet Kural açıklaması

20.11.2018 - 08:08 | Güncelleme:

İstanbullular önceki gün gerçekleşen makyaj festivali 'İstanbul Make Up Festival'e adeta akın etti. İki gün süren makyaj festivalinin ikinci ve son gününün sürpriz ismi Çağla Şıkel oldu. Şıkel, Ahmet Kural ve Arda Kural ile ilgili açıklama yaptı

  • 1 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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    Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu'na destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel'in, yanlışlıkla Arda Kural yazması olay olmuştu. 

  • 2 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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    Gazetecilerin bu durumu hatırlatması üzerine tebessümle cevap veren ünlü manken, "O an sinirle nasıl yazmışsam artık; Ahmet Kural, Arda Kural olmuş. 'Sosyal medya azizliği' diyelim" ifadelerini kullandı.

  • 3 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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    Çağla Şıkel, "Ayrıca o yazıyı da hemen düzeltmeme rağmen nasıl yakalandım, helal doğrusu" şeklinde konuştu.

  • 4 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 5 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 6 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 7 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 13 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 14 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 15 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 16 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 17 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 18 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 19 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 20 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 21 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 22 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 23 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 24 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 25 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 26 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 27 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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  • 28 Çağla Şıkel'den Ahmet Kural ve Arda Kural açıklaması - Magazin haberleri
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