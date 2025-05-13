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        Haberler Gündem Trafik "Çakar" cezası: 276 bin TL ceza

        Kahramanmaraş'ta çakarlı araç sahibi ve sürücüsüne 276 bin TL ceza

        Kahramanmaraş'ta çakar lamba kullanılan bir aracın sürücüsü ile sahibine toplam 276 bin 344 TL ceza kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:40 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:40
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        "Çakar" cezası: 276 bin TL ceza
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çakar lamba kullanılan bir aracın sürücüsü ile sahibine toplam 276 bin 344 TL ceza kesildi.

        Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/2. maddesinde 'Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' yasaktır. Bu kapsamda ilimiz genelinde çakarlı araçlara yönelik yapılan denetimlerde Göksun ilçesi trafik ekiplerince plakaları kapalı aracın izinsiz bir şekilde kamuoyunda çakar lamba olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı cihazı kullandığı görülmüş, ilgili mevzuat kapsamında H.S. isimli araç sürücüsüne 138 bin 172 TL, araç sahibine de aynı miktarda olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL idari yaptırım uygulanmış, araç sürücüsünün sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak alınmış ve araç trafikten men edilmiştir. İlimiz genelinde çakarlı araç denetimlerine devam edilmektedir."

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        #yerel haberler
        #Kahramanmaraş Haberleri
        #çakar lamba
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