Çakarlı araç sürücüsüne 138 bin TL ceza

Aydın'da "çakarlı" aracın sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza
Aydın'ın Germencik ilçesinde, usulsüz çakar tertibatı bulunan aracın sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı
Giriş: 19.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:43
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nda usulsüz şekilde çakar taktıran sürücülere yönelik denetim yaptı.
Germencik gişelerinde durdurulan bir otomobilde çakar tertibatı tespit edildi.
Aracın sürücüsü E.B.K.'ye 138 bin 172 lira cezası kesildi. Ayrıca otomobil 30 gün süreyle trafikten menedildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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