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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!

ABD'nin California eyaletinde son zamanlarda etkili olan atmosferik nehir fırtınaları ve meydana gelen seller sebebiyle binlerce kişi evinden ayrılmak zorunda kaldı. Öte yandan sel ve fırtınaların büyük zarara yol açsa da kuraklığı azalttığı ifade edildi

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  • ABD'nin California eyaletinde günlerdir şiddetli yağış ve sel baskınlarıyla mücadele sürerken, yeniden 'atmosferik nehir' fırtınası etkili oluyor.
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!

    California'da evleri sular altında kalan binlerce kişi, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. 
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!

    Diğer yandan, California'da etkili olan sel ve fırtınalar büyük zarara yol açsa da kuraklığı azalttığı ifade edildi.
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!

    ABD Kuraklık Monitörü adlı kurum, eyaletteki kuraklık oranının yaklaşık yüzde 36'ya gerilediğini açıkladı.

     

     
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!

    SULAMA KISITLAMASINA SON VERİLDİ

    California'da şiddetli sel ve toprak kaymalarına neden olan yağmur ve kar fırtınaları sonrası bazı yerel yetkililer, özellikle dış mekanlar için getirdiği haftada bir gün sulama kısıtlamasına son verdi.
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!

    Güney California Büyükşehir Su Bölgesi yaptığı açıklamada, eyaletin büyük bir bölümünü kaplayan Los Angeles, Ventura ve San Bernardino ilçelerinin bazı bölümleri için yürürlükteki su kullanımı kısıtlamasına "ihtiyaç kalmadığını" belirtti.

     

     
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!

    California'da, 22 Haziran 2022'den bu yana, acil durum kısıtlamaları çerçevesinde bahçe ve benzeri dış mekan sulamaları haftada bir günle sınırlandırılmıştı.

     

     
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!
  • California'da atmosferik fırtınasının etkileri sürüyor: Binlerce kişi evini terk etti!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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