California'da atmosferik nehir fırtınası etkili oldu!

8 BÖLGEDE ACİL DURUM

California Valisi Gavin Newsom, toplam nüfusu 20 milyonu geçen sekiz bölgede acil durum ilan etti.







"Bu tarihi bir fırtına olma potansiyeline sahip, şiddetli

rüzgarlar, fırtınalar ve hatta kısa süreli kasırgalar," Los Angeles

Belediye Başkanı Karen Bass bir basın toplantısında konuştu.