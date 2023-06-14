Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

Asırlık ampul 122 yıl boyunca yalnızca iki kere söndü. 1976'da itfaiye istasyonunun yerinin değişmesi nedeniyle zorunlu olarak bir süre kapalı kalan ampulün 20 Mayıs 2013 akşamında da bir süre çalışmadığı fark edildi. Ertesi gün yapılan kontrolde arızanın ampulden değil güç kaynağından kaynaklandığı tespit edildi.