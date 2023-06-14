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California'da bulunan ampul 122 yıldır yanıyor

ABD'nin California eyaletine bağlı Livermore kentinde 'The Centennial Light' olarak bilinen asırlık lamba, 122 yıldır yanıyor. Emekli İtfaiye Şefi Yardımcısı Tom Bramell ampulün nasıl bu kadar uzun süre dayanabildiğinin hala tam olarak anlaşılamadığını belirtiyor

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  • ABD'nin California eyaletine bağlı Livermore kentindeki 6 numaralı itfaiye istasyonundaki ampul 1901'den bu yana neredeyse kesintisiz yanıyor. The Centennial Light olarak bilinen asırlık lamba, dünyanın en uzun süre yanan ampulü unvanına sahip.
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    1890'lı yıllarda Shelby Electric Company kurucusu Adolphe Chaillet tarafından manuel olarak yapılan sekiz santimetrelik asırlık lamba, neredeyse 1901'den beri hiç sönmedi.
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    'Dünyanın en uzun süredir yanan ampulü' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren asırlık ampul, istasyondaki kamera sayesinde internet üzerinden canlı izlenebiliyor.
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    Asırlık ampul 122 yıl boyunca yalnızca iki kere söndü. 1976'da itfaiye istasyonunun yerinin değişmesi nedeniyle zorunlu olarak bir süre kapalı kalan ampulün 20 Mayıs 2013 akşamında da bir süre çalışmadığı fark edildi. Ertesi gün yapılan kontrolde arızanın ampulden değil güç kaynağından kaynaklandığı tespit edildi.
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    2008 ve 2009 yıllarında asırlık ampul üzerine kapsamlı bir araştırma yapan bilim insanı Prof. Deborah Katz, ampulün içindeki filamanların günümüzde kullanılan ampullerdekinden 8 kat daha kalın ve muhtemelen karbondan imal edilmiş filamanların yarı iletken yapıda olduğunu belirledi. 
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    Katz, günümüzde kullanılan ampullerdeki iletkenler ısındıkça, elektrik iletme yetisi kaybolmaya başlarken, Shelby ampullerindeki iletkenlerin ısındıkça ışığın kalitesinin daha da arttığını kaydetti.
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    Yaklaşık 50 yıldır asırlık ampul ile ilgilenen ve 'Işığın Bekçisi' olarak tanınan emekli İtfaiye Şefi Yardımcısı Tom Bramell, AA'ya konuştu.
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    Bramell, 1901 yılında Livermore Power and Water şirketinin sahibi Dennis Bernal tarafından İtfaiye Teşkilatına bağışlandığını aktararak "İlk olarak başka istasyonda olan ampulü 1976'da bu istasyona taşıdık ve o günden itibaren gözetim altında tutuyoruz. 
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    İnsanlar 4 vat olduğunu düşünüyor fakat el yapımı olan Shelby'nin ampulü 60 vat. Dolayısıyla lambaya verilen elektrik seviyesi düşürülerek aydınlatılıyor" dedi.
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    "50 yıldır lambanın yanındayım ve dünyanın her yerinden gelen insanlarla konuştum. Avustralya, Hindistan, Türkiye, Almanya ve daha birçok ülkeden gelen araştırmacılar ile görüştüm. 

     
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

    20 yıldır emekliyim ve hala ampul hakkında bilgileri paylaşıyorum" diyen Bramell, ampulün nasıl bu kadar uzun süre dayanabildiğinin hala tam olarak anlaşılamadığını sözlerine ekledi.
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!
  • Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

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