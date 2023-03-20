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California'da şaşırtan görüntü: Gökyüzünde gizemli ateş topları görüldü

ABD'nin California eyaletinde cuma gecesi gökyüzünde ortaya çıkan gizemli ateş topları görenleri şaşırttı

California'da şaşırtan görüntü: Gökyüzünde gizemli ateş topları görüldü
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HABERTURK.COM

ABD'nin California eyaletinde cuma akşamı gökyüzünde beliren "gizemli ateş topları" görenleri şaşırttı. Aziz Patrik Günü'nde meydana gelen olayı sosyal medya kullanıcıları paylaştı.

Associated Press aktardığına göre, Aziz Patrik Günü kutlamaları için Sacramento'da olan Jaime Hernandez, ışıkları fark edince hızla video çekmeye başladı.

Hernandez, "Yaklaşık 40 saniyede bitti. Aslında şoktaydık, ama böyle bir şeye tanıklık ettiğimiz içinde şaşırdık. Hiçbirimiz böyle bir şey görmemiştik" dedi.

Hernandez, sosyal medyada paylaştığı video ile bunun gizemini çözebilecek birinin olup olmadığını sordu. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde gökbilimci olan Jonathan McDowell ise bunu yapabileceğini söyledi.

Associated Press'e konuşan McDowell, ışık çizgilerinin yüzde 99.9 oranında yanan uzay enkazına ait olduğunu dile getirdi.

McDowell, enkazın yanan ışıklarının gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi yarattığını söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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