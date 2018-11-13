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California'daki yangında can kaybı artıyor: 42 ölü!

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Malibu’da yaşayan ünlülerden Camille Grammer, Paula Patton, April Love Geary, Robin Thicke, Gerard Butler, Scott Dernickson, Blacablan Coactress, Caitlyn Jenner, Lady Gaga, Guillerma Del Toro, Alyssa Milono, Roinn Wilson, Kim Kardashian West ve Gerard Butler gibi onlarca ünlü yıldızın, Kalifornia eyaletinde devam eden orman yangınlarında evlerini kaybettiklerini sosyal medyadan duyurdular.

13.11.2018 - 08:05 | Güncelleme: AA

California'nın kuzeyindeki Paradise bölgesinde 8 Kasım'dan bu yana devam eden orman yangınlarında can kaybı artıyor.

The Butte County Şerifi Kory Honea, yaptığı açıklamada, 200'den fazla kişiden haber alınamadığını söyledi.

Bölgede 13 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından eyalet tarihindeki en ölümcül yangında ölenlerin sayısı 42'ye çıktı.

7 binden fazla ev, okul ve iş yerinin tahrip olduğu yangında, eyaletin güneyinde de ünlü İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimlerin evleri yandı ya da zarar gördü. Sinema oyuncusu Gerard Butler sosyal medyada "Malibu'ya geri döndüğümde evinin yandığını gördüm" diyerek arka planda evinin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren bir selfie yayınladı.

Menajeri, şarkıcı Robin Thicke'ın da Malibu'daki evinin tamamen yandığını belirtti.

Thicke, Instagram'dan yaptığı paylaşımda kendisinin, kız arkadaşının ve iki çocuğunun, "arkadaşlarının ve ailelerinin yanında ve güvende olduğunu" belirterek itfaiyecilerle gönüllülere minnettar olduğunu kaydetti. Ünlü şarkıcı, "Biz güvenli yere doğru ilerlerken, onlar evimizi kurtarmaya çalışarak hayatlarını riske attı." ifadesini kullandı.

Televizyon yıldızı Camille Grammer Meyer de yangında Malibu'daki malikanesini kaybedenler arasında bulunuyor.

Sosyal medya hesabından yanan evinin fotoğrafını "Ne yazık ki evim kurtarılamadı." mesajıyla paylaşan Meyer, arabasını ve kişisel eşyalarını kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.

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