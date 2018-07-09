Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk günü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sisteme geçiş aşamasında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlıklara da son şekilleri verildi, bazı bakanlıklar birleştirildi. Birleştirilen bakanlıklardan ikisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Beştepe'de yeni bakanların kimler olduğunu açıklamasının ardından yeni Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim oldu, sorusu da yanıt buldu.

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANI KİM OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde birleştirilerek, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ismi aldı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı'nın kim olacağını ise Cuhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki tören sırasında açıkladı. Buna göre Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini ise Fatma Betül Sayan Kaya yürütüyordu.

ZEHRA ZÜMRÜT SEKÇUK KİMDİR?

Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösteren yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk KADEM'de denetim kurulu asil üyesidir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.