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        Haberler Gündem Cam silerken 7'nci kattan düşüp öldü

        Cam silerken 7'nci kattan düşüp öldü

        Batman'da bir kadın, 7'nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düştü. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:59
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        Cam silerken 7'nci kattan düştü
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        Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen 30 yaşındaki Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Batman
        #yüksekten düşme
        #ölüm
        #Kaza
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