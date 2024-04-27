Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar
Çamaşır makinesine atmadan önce, kıyafetlerin etiketlerindeki yıkama talimatlarını uyguluyoruz. Ancak bazı giysilerin ya da hataların aslında makinenin kendisine zarar veriyor olabileceğine muhtemelen dikkat etmiyoruz. Peki hangi çamaşırları makineye atmak akıllıca olmaz? Ya da çamaşır makinesine zarar verebilecek alışkanlıklar neler?
ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAK
Çok fazla deterjan kullanmak aslında daha temiz çamaşırlar anlamına gelmiyor. Hatta çamaşır makinesine zarar verebilecek en büyük alışkanlıklardan biri. Yağ bazlı olması nedeniyle deterjanlar kolayca durulanmaz ve fazla deterjan makinede birikir. Bu nedenle makinenin sensörleri etkili bir şekilde çalışmayabilir.
Ayrıca çamaşır makinesinde küf kokusu da oluşabilir. Dolu bir çamaşır makinesi için 2 yemek kaşığı deterjan öneriliyor. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör, kullanılan deterjanın türü. Bu noktada deterjan yerine çamaşır sabunu kullanılması öneriliyor. Çünkü sabun, daha az kimyasal içeriyor. Bunun yanında, bitki bazlı, hipoalerjenik ve bebek deterjanları da normal deterjanlara göre daha az yağlı.
KOKU BONCUKLARI
Koku veren boncukların verdiği his güzel olsa da hortumları tıkayarak makinenize zarar verebilir. Giysilerinizi yumuşatmak ve statik elektriği gidermek istiyorsanız, kurutucuya bir alüminyum folyo top ekleyebilirsiniz. Koku için, yün bir topun üzerine uçucu yağlar damlatıp kıyafetlerinizle birlikte kurutma makinesine atabilirsiniz.
MİNİK EŞYALAR MAKİNEDE KAYBOLUYOR MU?
Özellikle çorap, iç çamaşırı, ayakkabı bağcığı, mendil ya da bebek giysileri makinede kaybolabilir. Zira minik giysiler kuytu köşelerde sıkışıp kalabilir ya da hortumun içine girebilir. Bu da makinede tıkanmalara sebep olabilir. Bunun için minik giysileri yıkamadan önce file bir çamaşır torbasına koyabilirsiniz. Böylelikle çoraplarınızın diğer tekini de bulmak daha kolay olacaktır.
AYAKKABILAR NASIL YIKANIR?
Bazı ayakkabıların makinede yıkanabileceği belirtiliyor. Ancak makineye zarar vermekten kaçınmak için, ayakkabıları az sıkmalı ve ılık suda, kısa programda yıkamak gerekiyor. Ayrıca ayakkabıların file veya giysi torbasına veya yastık kılıfına konularak yıkanmasında fayda var. Makineye zarar vermemek için tambura eski havlu veya giysi de ekleyebilirsiniz. Böylelikle ayakkabılar etrafa çarpmayacaktır. Bununla birlikte, deri, vinil, süet ve kauçuk gibi malzemelerden yapılmış ayakkabılar asla makineye konulmamalı.
MAKİNEYE KAPASİTESİNDEN ÇOK BÜYÜK PARÇALAR KOYMAK
Çamaşır makinenize büyük boy battaniye ya da yorgan sıkıştırmaya çalışıyorsanız, makineniz zarar görebilir. Tabii burada makinenizin kapasitesini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çok ağırlık yapan çamaşırlar, makinenin kayışlarını ve dişlilerini zorlayabilir
METAL EŞYALAR
Kemerli tokalar, bozuk paralar veya anahtarların, makinenin tamburunu çökertme ve makinenin kapağını çatlatma ihtimali var. Bu nedenle bozuk para, anahtar gibi eşyaların yanlışlıkla yıkanmasını önlemek için ceplerinizi her zaman kontrol etmenizi tavsiye edebiliriz. Ayrıca, metal ya da telli giysileri file çamaşır torbasında yıkayabilirsiniz.
KAUÇUKTAN YAPILMIŞ EŞYALAR
Çamaşır makinesine kauçuk eşyalar koyarsanız, ısı bu parçaların erimesine ve parçalanmasına neden olabilir. Kauçuk malzemeler ufalanırsa, makinenin pompası zarar görebilir ve filtreler tıkanabilir.
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