Çamlıca Camii nerede ve nasıl gidilir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 7 Mart 2019 Perşembe günü ibadete açılan Çamlıca Cami, İstanbul'un en yüksek rakamlı tepesinde olması özelliğini taşıyan Çamlıca Cami, yarın Regaip Kandili günü büyük bir törenle açılacak.

ÇAMLICA CAMİ NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Çamlıca Cami, Üsküdar'dadır.



Çamlıca Cami adresi ise şöyle;

Ferah Mahallesi, Ferah Yolu Sk No:87, Üsküdar / İstanbul

Aşağıda bulunan linke tıklayarak konumuzu belirlemeniz durumunda Çamlıca Cami'ye nasıl giderim? sorusunun cevabını bulabileceksiniz.

ÇAMLICA CAMİYE NASIL GİDERİM



ÇAMLICA CAMİ'YE GİDEN OTOBÜS SEFERLERİ

Aşağıda bulunan linke tıklayarak Çamlıca Cami'ye giden otobüs seferlerini kontrol edebilirsiniz.

ÇAMLICA CAMİ OTOBÜS SEFERLERİ

Cevahir Alışveriş Merkezi, Şişli konumundan Çamlıca Camii konumuna Otobüs - 522, Otobüs - 14FD ile gitmek 45 dk sürer.

Dudullu, Ümraniye konumundan Çamlıca Camii konumuna Otobüs - 522, Otobüs - UM12 ile gitmek 45 dk sürer.

Adanalı Şenol Kolcuoğlu konumundan Çamlıca Camii konumuna Otobüs - 222, Otobüs - 14F ile gitmek 82 dk sürer.

Barbun, Maltepe konumundan Çamlıca Camii konumuna Otobüs - 222, Otobüs - 14F ile gitmek 82 dk sürer.

Cevahir Alışveriş Merkezi, Şişli konumundan Çamlıca Camii konumuna Otobüs - 522, Otobüs - 14FD ile gitmek 45 dk sürer.