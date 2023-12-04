Çanakkale'nin yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor

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"Bulunduğumuz yer dağlık olduğu, vasıta geçemediği için Çanakkale'ye bile atlarla gidiliyormuş. Köy işlerinde kullanılıyordu. Traktörler çıkınca atlardan vazgeçildi. Atların yakalanması yasak. Doğanın dengesini sağlaması için bu atların burada olması gerekiyor. Doğada bir hayvan ölse yeri doldurulmuyor. O nedenle öldürmek ve yakalamak yasak. Biz de muhtarlık olarak bunu gözlemliyoruz. Atları merak edenler, gelip görmek isteyenler, fotoğrafını çekmek isteyenler var, hatta yakalamak ve evcilleştirmek isteyenler var ama 'yasak' diyorum."