Canan Hoşgör: Kahveme ilaç atıp paramı çaldılar

Yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör 25 Haziran'da hesabındaki 875 bin lirasını çekti. Amacı tüm birikimini başka bir bankaya yatırmaktı. 875 bin TL'si giden oyuncu Canan Hoşgör 'Kahveme ilaç atıp paramı çaldılar' deyip, savcılığa başvurdu