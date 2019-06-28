Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi --üyesi ve İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu hayatı hakkında merak edilenler haberimizde...

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Canan Kaftancıoğlu 1972 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Doktor ve siyasetçidir.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde acil hekimi olarak görev yaptığı dönemde Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001 evlendi. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise il başkan vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe belediye başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul il başkanı seçildi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.