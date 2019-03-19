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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma günü iki camiye otomatik silahlarla girip 50 Müslüman'ı katleden İskoç asıllı Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İlk duruşmaya Tarrant ile birlikte çıkan eski avukatı Richard Peters, 5 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılması beklenen 28 yaşındaki Tarrant'ın akli dengesinin yerinde olduğuna inandığını söyledi.
"AŞIRI GÖRÜŞLERİ DIŞINDA AKIL SAĞLIĞI İYİ"
İngiliz basın organı BBC'nin haberine göre Richard Peters, zanlının talebi üzerine görevine son verildiğini söyledi. Peters, "Tarrant'ın aşırı görüşleri dışında zihin sağlığında bir sorun yok gibi görünüyor. Hiçbir pişmanlık belirtisi göstermiyor" dedi. Avukat Peters, Tarrant'ın duruşmayı görüşlerini duyurmak için bir fırsat olarak kullanmak isteyebileceğini de söyledi.
KANLI MANİFESTODA TRUMP'I KUTSAMIŞTI
Tarrrant internette yayımladığı 74 sayfalık "manifestosunda" amacının, "Avrupa topraklarındaki göçü azaltmak olduğunu" da belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ı da, "Ortak dava ve yeni beyaz kimliğinin sembolü" diye nitelendiriyor.
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