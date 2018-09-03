Çankırı Kalesi'ndeki cam seyir terasına ilgi büyük

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Terastan Çankırı'nın kuş bakışı izlenebildiğini anlatan Maden, "Misafirlerimiz biraz panik, biraz heyecan yaşadılar. Bu tür yerlerin daha güzel olması için hizmet ağırlıklı yerler yapılması gerekir. Yeme, içme, dinlenme, konaklama gibi yerler yapılabilir" dedi.