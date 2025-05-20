Altın fiyatları 21 Mayıs Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, piyasalardaki belirsizlikten dolayı yeniden yükseliş sinyali vermeye başladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, yönünü yukarı çevirerek 4 bin 52 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 21 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...