Altın alacaklar dikkat: Düşüyor! 30 Haziran 2024 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Hafta içi dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonunda da düşüşe geçti. Bugün gram altın 2 bin 449 TL'den, çeyrek ise 3 bin 919 TL'den işlem görüyor. İşte, 30 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler geçen hafta küresel piyasalarda etkili oldu.
ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamalarının devam etmesi, pay piyasalarında yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesine neden oldu.
Analistler, Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsattı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 30 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 452 liradan yaparken; 30 Haziran Pazar günü bin 449 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 923 liradan, 3 bin 919 liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.449,68
Satış: 2.450,33
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.326,28
Satış: 2.327,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.919,49
Satış: 4.006,28
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.677,98
Satış: 15.976,13
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.814,49
Satış: 8.012,57
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.677,98
Satış: 15.976,13
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.300,38
Satış: 16.716,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.321,48
Satış: 1.742,24
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.242,90
Satış: 2.371,35