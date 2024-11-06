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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 8 Kasım 2024: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı ve kaç puanı var? Galatasaray kazandı ülke puanı değişti!

        UEFA ülke puanı sıralaması 8 Kasım 2024: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        Ülke puanı adına kritik bir haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kritik maçlara çıkıyor. Bu nedenle UEFA ülke sıralaması futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 8 Kasım 2024 canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 20:02 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:02
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        UEFA ülke sıralaması son durum... UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları kapsamında; Beşiktaş, Malmö ile, Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 39 bin 100 puan ile 10. sırada yer alıyor. 9. sıradaki Çekya'nın ise puanı 41.050 puanı bulunuyor.

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        UEFA ÜLKE SIRALAMASI

        1- İNGİLTERE - 94.017

        2-İTALYA - 83.481

        3- İSPANYA - 77.703

        4-ALMANYA - 75.410

        5- FRANSA - 62.950

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        6- HOLLANDA - 58.066

        7- PORTEKİZ - 54.216

        8 - BELÇİKA - 46.800

        9- ÇEKYA - 41.050

        10- TÜRKİYE - 39.100

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