Bikinili görüntülenmemek için 40 derece sıcaklıkta denize girmedi!

Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve şarkıcı eşi Carla Bruni, tatil için geldikleri Bodrum'un keyfini çıkarmaya devam ediyor. Torba açıklarında demirledikleri teknenin üst katında güneşlenen Carla Bruni, gazetecilere bikinili görüntü vermemek için yoğun çaba harcadı. Bruni, 40 derece sıcaklıkta uzun süre ayağa kalkmadan güneş altında kalmaya devam etti