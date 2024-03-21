'Çarşamba kıvratması' iftar sofralarında ağızları tatlandırıyor

Çarşamba kıvratmasının şerbetsiz olmasından dolayı bayatlamadığını ve uzun süre saklanabildiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"İçinde ceviz, fındık, köy tereyağı ve köy yumurtası var. El açması hamurumuz var. Ceviz, fındık ve şeker ekleyerek yapılıyor. Şerbetli baklavadan ayrılan en büyük özelliğimiz, çok hafif ve kuru olması. Şerbetli tatlılara göre şeker oranı az olduğu için çok tercih edilen, sevilen bir tatlı türü. Bayram önceleri çok fazla talep geliyor yurt içi ve dışından."