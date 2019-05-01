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Norveç'te üzerinde bir kayış takımı bulunan balina spekülasyonlara neden oldu. Cetacean'da bir balıkçı teknesinin yanında sessizce yüzen balinanın üzerinde "St. Petersburg Ekibi" yazan cihaz dikkat çekti. Bu ifade üzerine hayvanın askeri amaçla kullanıldığından şüphe edilmeye başlandı. Üzerinde emniyet kemeri şeklinde bir kayış takımı bulunan balina, Norveç makamlarını harekete geçirdi. Yerel makamların verdiği bilgiler doğrultusunda hayvanın bir Rus askeri tesisinden kaçtığı yönündeki spekülasyonlar ortaya atıldı.
Ancak Norveç açıklarında görünen beyaz balina, casusluğun ilk kuralı olan 'casus gibi görünme' tanımına uymadı. Balinanın üzerinde Norveçli balıkçıların şüphelenmesine yol açacak şekilde bir techizat ve Rusya'nın Saint Petersburg şehrinden geldiğini belirten bir etiket vardı.
Rusya ise casusluk iddialarını reddediyor.
KEDİLER EN ÇOK TERCİH EDİLEN HAYVAN
Ne düşündükleri ve bir sonraki adımları tahmin edilemeyen kediler, CIA'in saha operasyonları için en çok tercih ettiği hayvan. 1960'larda, toplamda 14 milyon dolarlık bir proje kapsamında kedilerin üzerinde dinleme cihazı yerleştirildiği belirtiliyor.
CIA'ın bu projesi, dinleme cihazı takılan bir kedinin ABD'deki Sovyet Rusya büyükelçiliği önünde bir araba tarafından ezilmesi sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı.
JAPONYA'YA YARASALARLA BOMBA
Sessiz, karanlıkta çalışan ve çoğunlukla gizli mağaralarda yaşayan yarasalar da ajanlık için tercih edilebiliyor.
İkinci Dünya Savaşı sırasında bir dişçi, bir milyon yarasaya minik yangın bombası yerleştirilmesi fikrini geliştirmiş, yarasaların Japonya'ya havadan bırakılması ve birçok yerde yangınlar başlatmasını planlamıştı. Birçok deneme yapıldı, ancak bu denemeler sırasında bir uçak hangarında yangın çıkınca, fikir hiçbir zaman gerçekleştirilmedi.
DİNLEME YAPAN BÖCEKLER
2008'de New Scientist dergisi, üzerine makine yerleştirilen böceklerin sinirlerine de kablolar yerleştirilmesini ve bu sayede böceklerin hareketlerinin kontrol edilmesi üzerine ABD Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'nın çalıştığını bildirdi.
YANLIŞLIKLA SUÇLANAN HAYVANLAR
Ancak yanlışlıkla düşman hatlarına giden hayvanların casuslukla suçlandığı da oldu.
2007'de İran ordusu, 14 casus sincapı nükleer tesislerin yakınlarında yakaladığını duyurdu. Sonrasında bir açıklama yapılmadı.
Kuşlar da istihbarat servislerinde birçok kez paranoyaya sebep oldu.
2013'te bir leyleği yakalayan Mısırlı yetkililer, kuşun gagasında şüpheli bir paket taşıdığını söyledi. Ancak gagasındaki sadece Fransız bilim insanlarının leyleklerin göç yolunu izlemek için taktığı bir etiketti.
İDAM EDİLEN MAYMUN
Napolyon savaşları sırasında İngiltere açıklarında batan bir gemiden kurtulan maymun, Hartlepool limanına ulaşmıştı.
Kasabalılar daha önce hiç bir maymunla ya da Fransızla karşılaşmamıştı. Maymunun bir Fransız ajanı olduğuna, çıkardığı seslerin de Fransızca olduğuna karar veren kasabalılar, sahilde maymunu asarak öldürdü.
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