Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz" ifadelerini kullandı.

"Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi kabul etmiyorsunuz. Mektupla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir cevap hazırlıyor. Kimse Türkiye'ye ultimatom veremez. Türkiye, S-400'leri almıştır. ABD'nin mektubu Türkiye'ye geri adım attırmayacak"

"İdlib konusu kendi aramızda görüştüğümüz bir konu. İdlib muhtırasının uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Rejimin sadece askeri çözümlere inandığını biliyoruz. Ancak bizim muhattabımız Rusya. Rejim özellikle okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. Bu çatışmaların durması için Rusya'yla yoğun çaba sarf ediyoruz. Şu anda ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama ciddi gayretlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sabah gözlem noktamıza yönelik bir saldırı oldu. Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Bunu Rusya'yla da görüşüyoruz. Bu saldırılar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Bu çatışmalar yerine bir an önce anayasa komisyonunun kurulması gerekiyor. Bu tür konulara odaklanmamız lazım. Astana ve Cenevre sürecine odaklanmamız lazım."

"Can Dündar 5 yıl ceza aldığı zaman Türkiye, basın ve ifade özgürlüğü bakımından eleştirildi. Aynı şeyleri geçtiğimiz günlerde Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özgürlüğü, Fransa'da olduğu zaman güvenlik kapsamına giriyor. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusunda standartlara uyulması önemli. Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek kimsenin haddine değildiri."

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