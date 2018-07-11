Rusya'dan S-400 aldıktan sonra sadece ABD'den değil bazı NATO üyelerinden de bunu sorgulayan açıklamalar geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Teknik kısmını anlayabiliyoruz. Örneğin S-400'ün NATO'yu ve NATO sistemlerini, müttefikleri düşman olarak tanımlayıp tanımadığını sormaları ya da bunu anlamaya çalışmaları normal. Bu konuda biz de zaten hassasız. Alırken de bu konudaki şartlarımızı ortaya koyduk.
Bu bizim acil bir ihtiyacımızdı. Bu ihtiyacımızı müttefiklerimizden karşılayamadığımız için Rusya'dan aldığımızı, en iyi teklifi de Rusya'nın verdiğini, sonuçta da Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu, kendi kararını kendisi verebileceğini söyledik."
"Acaba Türkiye NATO'dan uzaklaşıyor mu" türü sorgulamaları kabul etmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Hayır, Türkiye NATO'dan uzaklaşmıyor. Eğer NATO müttefiklerimiz bu ihtiyaçlarımızı karşılasaydı biz onlardan alacaktık, önceliği de onlara verdik." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru ilk bataryalar gelecek. Neticede artık bunun sorgulanmasına da gerek yok." dedi.
"NATO'YU VE MÜTTEFİKLERİ TEHDİT EDEN BİRİNCİ UNSUR TERÖR ÖRGÜTLERİDİR"
Bugün NATO'yu ve müttefikleri tehdit eden birinci unsurun terör örgütleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, NATO'nun terörle mücadelede sonuç alıcı önlemler alması gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu, NATO'nun bugün özellikle de müttefik ülkelerin istikrarının korunmasında rol oynaması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her ne kadar askeri ve güvenlikle ilgili bir örgüt olsa da bugün tehdidin boyutu değiştiği için NATO kendisini buna göre uyarlamalıdır. Sadece askeri bakımdan değil, siyasi bir örgüt olmamasına rağmen müttefiklere ve tüm üye ülkelerin halklarına güven verebilmesi için siyasi gelişmeleri çok yakından takip edip ona göre de NATO yönlendirici politikalar uygulamalıdır."
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