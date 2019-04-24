Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka'daki terör saldırıları nedeniyle Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu taziye defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, taziye defterine şunları yazdı;

"21 Nisan 2019'da Sri Lanka'da kiliseleri ve otelleri hedef alarak, 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda insanın ise yaralanmasına neden olan çirkin terör saldırısından dolayı şoke olduk.

Hayatını kaybedenlerin ailelerini ve sevenlerini rahatlatacak kelime bulamıyoruz. Saldırılarda biz de iki vatandaşımızı kaybettik.

Hükümetimiz adına, saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor, Sri Lanka hükümeti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Türk halkı da Sri Lanka halkıyla birlikte bu saldırıyı kınıyor ve dualarını gönderiyor. Teröre karşı mücadelede Sri Lanka ile omuz omuzayız"