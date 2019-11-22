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Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ehliyet müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının en geç 1 ay içinde ehliyetlerini de yurt dışı misyonlarından alabileceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu'ndan ehliyet müjdesi

G-20 Japonya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Japonya'nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve pasaport işlemlerini elçilik ve konsolosluklardan alabildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 1 hafta içinde İçişleri Bakanlığı ile anlaşmayı imzalayacağız, en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz" diye konuştu.

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