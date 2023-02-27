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Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Püf noktalarıyla çaydanlık kireci temizleme

Mutfakta en çok kullandığımız araç gereçlerden biri olan çaydanlık, yeterli temizlenmediğinde ya da suyun türüne bağlı olarak, çaydanlıklarda ya da semaverlerde kireçlenme sorunu ortaya çıkıyor. Bu nedenle çaydanlıkların sürekli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Püf noktalarıyla çaydanlık kireci temizleme
HABERTURK.COM

Çaydanlık temizlenmediği zaman günlük olarak en sık tükettiğimiz içeceklerden biri olan çayın tadını bozabiliyor. Peki, çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Temizlemenin birçok yolu olduğu gibi ilk akla gelen çaydanlığı limon tuzu ile temizlemek. Kireç sorunu olan çaydanlığın temizlemek için limon tuzu ekleyin.

Püf Noktalarıyla Çaydanlık Kireci Temizleme

Çaydanlık, Türk mutfağında en çok kullanılan mutfak eşyalarından biridir. Uzun süre kullanımlarda kireç ve tortu görülür. Püf noktalarıyla çaydanlık kireci temizleme yöntemlerinden biri de, bir kireç sökücü kullanın. Ürünü su ile seyreltin ve kaynatın, kaynadıktan sonra birkaç dakika daha etki etmesini sağlayın ve soğuk akan su ile durulayın. Diğer yöntemlerden biri de sitrik asittir. Sitrik asit suda çözündüğünde asidik bir özelliğe sahiptir, bu nedenle kireç gibi kalıntıları nötralize eder ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Sitrik asit, limon greyfurt gibi ürünlerde bulunur.

Çaydanlıktaki Kireç Nasıl Temizlenir?

Kireç oluşmasını engellemek için su kalitesine ve çaydanlığın temizliğine azami dikkat göstermek gerekiyor. İnsan vücuduna zarar verebilecek olan kirecin musluk suyunun kaynamasından kaynaklanır ve çayın rengini ve tadını da bozuyor. Kireç, alkali bir özelliğe sahip olduğu için asidik olan sitrik asit, onu nötralize ederek yumuşatır ve çıkarılmasını kolaylaştırır.

Çaydanlıktaki Kireç Nasıl Temizlenir?

Çaydanlığının yarısına kadar su ekleyin ve ocağa koyun. Limon tuzunu ilave edip kaynayana kadar bekleyin. Kireç tabakası derinse karışımı yirmi dakika kaynatın. Kireç erimeye başlar başlamaz ocağın altını kapatın ve temizleyin.

Çaydanlığı sirke ve tuzla da temizleyebilirsiniz. Sirke hemen hemen her türlü temizlikte kullanılırken, kireci sirke ile temizlemek elbette mümkün. 2 yemek kaşığı sirkeyi demliğe dökün üzerine biraz su ilave edin. Çok fazla kalıntı oluştuysa ve kalıntılar varsa sirkeye 1 yemek kaşığı sofra tuzu ekleyin. Kireç kaybolana kadar 10 dakika bekletin. Suda çözünen kireç dağıldığı için demliği bulaşık süngeri yardımıyla güzelce yıkayın. Sirke kokusunun gitmesi için demliğin iyice yıkanıp kurutulmasını öneririz.

Çaydanlığını yarısına kadar su ekleyin ve yaklaşık 3 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bu şekilde kaynatma işlemini gerçekleştirin. Daha sonra sünger yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Musluk suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller kuruyarak beyaz izler bırakır. Sitrik asit, çaydanlıkların içindeki kireç ve hoş olmayan kokuların giderilmesinde etkilidir. Çaydanlığa biraz su ekleyin, 30 g sitrik asit ekleyin ve çözünmesi için karıştırın. Kapağı kapatın ve suyu kaynatın. Kaynama noktasından sonra ocaktan alın ve yaklaşık 2 saat bekletin. Suyu tekrar doldurun ve kaynatın.

Alüminyum Çaydanlık Kireci Nasıl Temizlenir?

Çaydanlıkta biriken bu beyazımsı kirler aslında musluk suyundaki kirecin ısıtılmasıyla ortaya çıkar ve suyun kaynamasından kaynaklanır. Su sertliğinin standardın üzerine çıkmasına neden olur ve uzun süre bu suyun içilmesi sağlığa zararlıdır. Kireç, düşük su kalitesinin bir sonucudur. Bu sorundan tamamen kurtulmak için arıtma kullanabilir ya da düzenli olarak çaydanlığı ya da diğer su ısıtıcılarını kontrol etmeniz gerekir. Alüminyum çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bir çaydanlığı ya da herhangi bir su ısıtıcısını limon suyuyla kireçten arındırmak çok güvenli yoldur ve kolaydır. Çaydanlığa biraz su dökün ve içine bir limonun suyunu sıkın (çok fazla kireç varsa arttırabilirsiniz).

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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